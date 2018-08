Zwei Kinder haben bei Oma und Opa unbemerkt am Herd herumgespielt und so einen Brand ausgelöst. Die Enkel schalteten in Hausen ob Verena (Kreis Tuttlingen) eine Herdplatte ein, auf der eine Mikrowelle stand, wie die Polizei in Tuttlingen am Sonntag mitteilte. Die Platte begann zu glühen und die Mikrowelle geriet in Brand. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr war am Samstagmorgen mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20 000 Euro.

Mitteilung der Polizei