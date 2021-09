Kinder mit Luftmatratze von Wasserschutzpolizei gerettet

Die Wasserschutzpolizei hat zwei Kinder gerettet, die am Bodensee auf ihrer Luftmatratze in Not geraten waren. Ein Bademeister des Strandbades in Langenargen rief den Notruf, weil er bemerkte, wie die 13- und 14-Jährigen sehr schnell in Richtung Schweizer Ufer abtrieben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Jugendlichen versuchten mit zwei Paddeln, gegen den relativ starken ablandigen Wind anzukämpfen. Sie wurden an Bord des Polizeiboots genommen. Sie seien über das erhebliche Gefahrenpotenzial ihrer „Ausflugsfahrt“ belehrt worden. Die Kinder machten mit ihren Eltern Urlaub am Bodensee.

