Kinder im Zug geködert und missbraucht: Urteil fällt

Es bleibt dabei: Das Pestalozzihaus in der Wielandstraße in Biberach wird nicht saniert. Der vom Verein Stadtforum Biberach auf den Weg gebrachte Bürgerentscheid, diese Entscheidung des Gemeinderats zu kippen, erbrachte am Sonntag nicht die erforderliche Zahl an Stimmen. Zwar votierte eine Mehrheit aus 3809 Bürgern für eine Sanierung, allerdings waren insgesamt nur 5912 Biberacher zur Urne gegangen. Das erforderliche Quorum wurde somit verfehlt.

Es waren vor allem Mitglieder des Stadtforums und Mitglieder des Gemeinderats, die am ...