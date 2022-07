„Heiß auf Lesen“ startet in BaWü: Das steckt hinter der Aktion für Kinder

„Heißt auf Lesen“ ist eine Aktion der Regierungsbezirke in Baden-Württemberg. Kinder und Jugendliche von der Grundschule bis ins Teenie-Alter sollen für das Lesen begeistert und gefördert werden.

Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zu der Aktion zusammengefasst:

Was ist „Heiß auf Lesen“?

„Heißt auf Lesen“ ist eine Aktion der Regierungsbezirke in Baden-Württemberg. Kinder und Jugendliche von der Grundschule bis ins Teenie-Alter sollen für das Lesen begeistert und gefördert werden.

Von Montag, 11. Juli, bis einschließlich Samstag, 24. September, wird die Aktion bereits zum achten Mal im Regierungsbezirk Tübingen angeboten, der die hiesigen Landkreise umfasst.

Kinder und Jugendliche können sich in ihrer Bibliothek aus zahlreichen Büchern spannende, lustige, gruselige, romantische oder auch abenteuerliche Geschichten ausleihen. Außerdem werden sie fürs Lesen mit einer Urkunde und Preisen belohnt

Wie kann man mitmachen?

Kinder und Jugendliche können sich kostenlos in teilnehmenden Bibliotheken als Clubmitglieder anmelden. Die Anmeldekarten für „Heiß auf Lesen“ gibt es vor den Sommerferien in Schulen und in den Bibliotheken. Nach der Anmeldung bekommen jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ein Logbuch. Dieses begleitet die Kinder und Jugendlichen durch die Aktion.

Mit dem Logbuch als Clubausweis können in den teilnehmenden Bibliotheken alle Bücher ausgeliehen werden, die mit dem „Heiß auf Lesen“-Logo gekennzeichnet sind. Bei der Rückgabe der Bücher füllen die Clubmitglieder eine der Bewertungskarten im Logbuch aus und unterhalten sich mit jemandem aus dem Bibliotheks-Team über das Buch.

Danach wird ein Los in die Lostrommel geworfen, sodass bereits ab dem ersten gelesenen Buch die Chance besteht, bei der Verlosung während einer Abschlussparty in der Bibliothek einen Preis zu gewinnen.

Ziel der Aktion ist, dass Kinder und Jugendliche mit Freude lesen und darüber erzählen. Klaus Tappeser

Alle Clubmitglieder werden nämlich am Ende der Aktion zu einer Abschlussparty in die jeweilige Bibliothek eingeladen und haben die Chance, an der Verlosung teilzunehmen. Jedes Clubmitglied erhält ab dem ersten gelesenen Buch eine Urkunde.

Welche Ziele hat „Heiß auf Lesen“?

Die Aktion soll für Kinder und Jugendliche in den Ferien eine Leseförderung mit Spaßfaktor sein. „Ziel der Aktion in den Sommerferien ist, dass Kinder und Jugendliche mit Freude lesen und darüber erzählen und dass so ihre Lese- und Sprachfähigkeit spielerisch gefördert wird“, sagt Regierungspräsident und Schirmherr von „Heiß auf Lesen“ im Regierungsbezirk Tübingen, Klaus Tappeser.

Außerdem fördert die Aktion das Lese- und Textverständnis sowie die sprachliche Kompetenz und ist zugleich Anreiz für Bibliotheksbesuche auch über die Zeit der Aktion hinaus. Besonders beliebt sind auch die Leseclub-Treffen in den Bibliotheken für den Austausch über das Gelesene oder einfach zum Abhängen beim gemeinsamen „Lese-Chillen“.

Welche Bücher sind dabei?

200 Bücher wurden insgesamt für die Kinder und Jugendlichen ausgewählt. Es gibt sowohl Titel, die leicht zu lesen sind, als auch dicke Bücher unterschiedlicher Genres, sodass für möglichst jede Lesevorliebe und Lesefähigkeit etwas dabei ist.

Wo kann man mitmachen?

37 Stadt- und Gemeindebibliotheken beteiligen sich in diesem Sommer im Regierungsbezirk Tübingen an „Heiß auf Lesen“. Die Bilanz im vergangenen Jahr steigerte sich trotz Corona auf über 2700 begeisterte junge Leserinnen und Leser, mit über 17 000 gelesenen und bewerteten Büchern. Dazu konnten fast 2000 Urkunden an die lesebegeisterten Kinder und Jugendlichen verliehen werden.

In diesem Jahr findet die Aktion im Gebiet des Regierungsbezirks Tübingen in den Stadt- und Gemeindebibliotheken der folgenden Kommunen statt:

Albstadt, Bad Waldsee, Balingen, Berghülen, Biberach, Blaustein, Bodelshausen, Bodnegg, Dettingen a. d. Erms , Dußlingen, Eningen/Achalm, Friedrichshafen, Gomaringen, Hechingen, Kirchentellinsfurt, Langenau, Laupheim, Lichtenstein, Mössingen, Pfullendorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Riederich, Rottenburg, Salem, Schelklingen, Tettnang, Trochtelfingen, Tübingen, Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen, Ulm, Uttenweiler, Wangen, Wannweil, Westerheim.

Was kann man gewinnen?

Die Preise variieren von Bibliothek zu Bibliothek leicht. Das liegt auch daran, dass möglicherweise Geschäften aus der Umgebung der Bibliothek verschiedene Preise spenden.