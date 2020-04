Spielende Kinder haben in einem Wald bei Dietingen (Kreis Rottweil) eine Wurfgranate gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelte es sich um ein scharfes, panzerbrechendes Geschoss. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sicherte die Granate und transportierte sie nach dem Fund am Dienstag ab. Das Gelände in der Nähe eines Wildschweingeheges war laut Polizei wohl ein Schießhügel.

Pressemitteilung