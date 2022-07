Kinder brennen Hakenkreuze auf Tür des Jüdischen Museums in Gailingen

Fünf Kinder haben am Donnerstagabend am Jüdischen Museum in Gailingen am Hochrhein gezündelt. Dabei wurde die Tür des Museums beschädigt, berichtet die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Erklärung.

Ein 12-jähriger Junge hatte zunächst das Papier eines Aushangs am Haupteingang des Museums in der Ramsener Straße angezündet. Dann brannte er zwei Hakenkreuze in die Holztür des Museums. Nach Auskunft der Polizei verursachte er dabei einen Brandschaden von etwa 2000 Euro. Zu einem offenen Feuer kam es nicht.

Als Nächstes zündete der 12-Jährige zusammen mit seinen vier Begleitern Papier aus einer Mülltonne an. Das brennende Papier warfen sie in einen Lichtschacht im hinteren Teil des Museums. Ein Brand entstand dabei nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum Motiv der Täter und zum Hintergrund der Tat konnte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von "Schwäbische.de" noch keine Auskunft geben. In Deutschland sind Kinder unter 14 Jahren strafunmündig.

Das Jüdische Museum in Gailingen befindet sich im ersten Stock des Bürgerhauses, das früher jüdisches Schul- und Gemeindehaus war. Dazu gehört auch ein Zentrum für jüdische Kultur und Geschichte am Bodensee und am Hochrhein.