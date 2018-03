Kinder beim Shoppen verloren: Polizei und Detektiven suchen

Beim gemeinsamen Einkaufsbummel in Lörrach hat eine Mutter aus der Schweiz ihre beiden sechs und neun Jahre alten Söhne verloren. Polizisten und Kaufhausdetektive halfen bei der Suche, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 37-Jährige machte am Mittwoch in der badischen Stadt kurz alleine einen Abstecher und verabredete sich mit ihren Kindern in der Spielwarenabteilung eines Kaufhauses. Doch dort waren die beiden aber nicht, als die Mutter kam. Eine längere Suche hatte schließlich Erfolg. Die zwei Jungs waren aus Versehen in ein anderes Kaufhaus gegangen und hielten sich dort bei den Spielwaren auf. Der Detektiv dieses Kauhauses, der von der Polizei informiert worden war, machte sie ausfindig.

Pressemitteilung