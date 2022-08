Kinder aus Fahrradanhänger geschleudert

Zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren sind im Kreis Göppingen aus einem Fahrradanhänger geschleudert und leicht verletzt worden. Ein 32-Jähriger war am Donnerstag in Ebersbach an der Fils mit einem Pedelec unterwegs, als sich unvermittelt die Haltemutter des Anhängers löste, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Anhänger schaukelte auf und überschlug sich. Die beiden Kinder, die wie der 32-Jährige keinen Helm trugen, wurden auf die Straße geschleudert. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Pressemitteilung

