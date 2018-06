Ein vierjähriges Kind ist in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief das Mädchen am Freitagabend hinter einem geparkten Wagen auf die Straße. Die 29 Jahre alte Autofahrerin konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Das Kind kam in die Klinik.