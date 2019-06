Ein Fünfjähriger ist in einer Regionalbahn zwischen zwei Sitzen stecken geblieben. Die Feuerwehr musste einen Sitz ausbauen, um den Kleinen zu befreien. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch kletterte der Junge am Vorabend in einem Zug in Richtung Lenningen (Landkreis Esslingen) auf den Sitzen herum. Dabei blieb er mit einem Bein stecken und konnte auch von seiner Mutter nicht befreit werden. Ein außerplanmäßiger Halt war für den Einsatz nicht nötig - der Zug stand schon an der Endhaltestelle.

Mitteilung der Polizei