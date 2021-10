Ein Kind ist in Ulm über eine rote Ampel gelaufen und schwer verletzt worden. Die 10-Jährige kam ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Das Mädchen rannte am Donnerstagnachtmittag bei Rot auf die Straße. Eine 20-jährige Autofahrerin konnte noch rechtzeitig bremsen und anhalten. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr zeitgleich ein 56-Jähriger. Die 10-Jährige prallte gegen das Heck des Autos.

