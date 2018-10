Ein achtjähriges Kind ist mit seinem Rad an einer Kreuzung in Pfedelbach (Hohenlohekreis) mit einem stehenden Traktoranhänger kollidiert und hat sich schwer verletzt. Ein 60-jähriger Treckerfahrer stand am Sonntag an einer Kreuzung, als der Junge nach ersten Ermittlungen von rechts seitlich an das Gespann heranfuhr, wie die Polizei Heilbronn am Sonntag mitteilte. Der Junge kam zu Fall und erlitt schwere innere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Ein Gutachter wurde zur weiteren Klärung eingeschaltet.

