Ein kleines Mädchen hat sich in Weil am Rhein Fußfesseln angelegt und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Vierjährige die Handschellen der Eltern am Mittwoch beim Spielen um seine Füße gelegt. Den Schlüssel hatte jedoch der Vater bei sich, der unterwegs war. Da die Fußfesseln „ziemlich eng angelegt“ waren, rief die 31 Jahre alte Mutter schließlich die Polizei. Die Beamten griffen nach eigenen Angaben zum Bolzenschneider und befreiten das Mädchen. „Warum die Eltern überhaupt im Besitz derartiger Fesselmaterialien sind, bleibt ungeklärt“, teilten sie mit. „Nach einem belehrenden Gespräch rückten die Beamten wieder ab.“

