Kind fällt aus Kofferraum und wird von Anhänger überrollt

Ein Vierjähriger ist in Schopfheim aus einem fahrenden Auto gestürzt und von einem mitgezogenen Anhänger überrollt worden. Der Junge wurde bei dem Unfall im Kreis Lörrach schwer verletzt und schwebte zunächst in Lebensgefahr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Warum das Kind plötzlich aus dem offenen Kofferraum des Wagens fiel, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Rettungskräfte brachten es am Freitag mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

