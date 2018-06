Ein Dreijähriger hat sich beim Sturz von einer Mauer in Gernsbach (Kreis Rastatt) schwer am Kopf verletzt. Erst versorgte ihn am Dienstag ein Notarzt, anschließend brachte ein Rettungshubschrauber das Kind in eine Klinik. Laut Polizei hatte der Junge mit anderen Kindern gespielt, als sich der Unfall ereignete.

Pressemitteilung