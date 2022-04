Abgelenkt von seinen Freunden auf der anderen Straßenseite hat ein Schüler in Karlsruhe eine Straßenbahn übersehen und die Gleise überqueren wollen. Die einfahrende Bahn traf den Elfjährigen am Oberarm. Der Junge erlitt nach ersten Erkenntnissen der Polizei Prellungen und kam vorsorglich in eine Kinderklinik.

