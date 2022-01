Ein vier Jahre altes Kind ist in Eutingen im Gäu (Kreis Freudenstadt) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Es lief zwischen einer Reihe am rechten Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge unvermittelt auf die Straße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 52 Jahre alter Autofahrer sah das Kind nicht. Es wurde von dem Fahrzeug erfasst. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-769100/2

