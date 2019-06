Ein acht Jahre alter Junge auf einem Tretroller ist in Boxberg im Main-Tauber-Kreis mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Er fuhr nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagabend von einem Fußweg in Heilbronn in eine Straße ein, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Hierbei wurde er von einem Auto erfasst. Der Achtjährige erlitt schwere Schädelverletzungen. Der 18-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Pressemitteilung