Kienle treibt auch die Sehnsucht nach Titel-Glücksgefühl an

Recht skurril verläuft der dritte Verhandlungstag im Erpressungsprozess um vergifteten Babybrei am Landgericht Ravensburg. Die Befragung der ehemaligen Lebensgefährtin des Angeklagten und deren Schwester droht phasenweise so weit in Details abzudriften, dass ein Zusammenhang mit dem zu verhandelnden Fall für Außenstehende kaum noch zu erkennen ist.

In seiner am ersten Prozesstag von seinem Anwalt verlesenen Erklärung hatte der Angeklagte den Verlust seiner Reinigungsfirma Ende 2012 als entscheidenen Wendepunkt in seinem Leben ...