„Kicker“: VfB Stuttgart vor Verpflichtung von Churlinov

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart steht nach Informationen des „Kicker“ vor einer Verpflichtung von Kölns Offensivspieler Darko Churlinov in der Winterpause. Der 19 Jahre alte Flügelstürmer aus Nordmazedonien habe sich demnach mit den Verantwortlichen in Köln überworfen, weil er nicht weiter für die Regionalligamannschaft des Bundesligisten spielen wolle, berichtete das Fachmagazin am Samstag. Eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages in Köln sei deswegen kein Thema mehr.

