„Kicker“: Streich vor Rückkehr in Trainingsbetrieb

Fußball-Trainer Christian Streich steht nach einem „Kicker“-Bericht vor der Rückkehr in den Trainingsbetrieb beim SC Freiburg. Der 53-Jährige solle am Montag wieder das Training der Breisgauer leiten, hieß es. „Sollte der Trainer morgen wieder auf dem Platz stehen, werden wir darüber informieren“, teilte ein Vereinssprecher am Sonntag auf Anfrage mit.

Streich hatte wegen eines leichten Bandscheibenvorfalls die ersten beiden Bundesliga-Partien dieser Saison verpasst. Nach der Länderspielpause empfangen die noch punktlosen Freiburger am Sonntag (16. September/18.00 Uhr) den VfB Stuttgart, der ebenfalls die beiden Auftaktpartien verloren hat. Streich war in den letzten Spielen und im Training von seinem Co-Trainer Lars Voßler vertreten worden.

