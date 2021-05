Hoffenheims Torhüter Baumann fehlt in verbleibenden Spielen

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss in den verbleibenden beiden Saisonspielen auf Stammtorhüter Oliver Baumann verzichten. Der 30-Jährige hat seit einiger Zeit mit einer Schambeinentzündung zu kämpfen und daher sein Pensum schon in den vergangenen Wochen reduziert. „Oli hat sich in den vergangenen Wochen dankenswerterweise in den Dienst der Mannschaft gestellt und war der gewohnt verlässliche Rückhalt in einer herausfordernden Saison“, sagte Sportchef Alexander Rosen am Dienstag. Zuvor hatte der „Kicker“ über das Saison-Aus berichtet.

Da Hoffenheim mit dem 4:2-Sieg gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Samstag den Klassenerhalt endgültig gesichert hat, sind die Partien in Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und gegen Hertha (22. Mai) nicht mehr entscheidend. Für Baumann wird Ersatztorhüter Philipp Pentke ins Team rücken. Auch Stürmer Munas Dabbur und Verteidiger Havard Nordtveit sollen in den letzten beiden Begegnungen nicht mehr zum Einsatz kommen.

