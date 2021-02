Khedira vor Rückkehr nach Stuttgart „mit vielen Emotionen“

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat vor einigen Tagen die landesweit seit 12. Dezember geltende nächtliche Ausgangssperre gekippt. Als Grund für diese Entscheidung führte das Gericht die landesweit sinkenden Inzidenzwerte an. In manchen Regionen wird es aber weiterhin Ausgangssperren geben. So etwa im Bodenseekreis.

Das Landratsamt hat am Donnerstag eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die am Freitag um 0 Uhr in Kraft tritt und zunächst bis 17.