Frickenhausen (dpa/lsw) - Der Tod eines Babys in Frickenhausen (Kreis Esslingen) ist nach Polizeiangaben durch eine Kerze verursacht worden. Das elf Monate alte Mädchen starb am Pfingstsamstag an einer Rauchvergiftung. Die 30-jährige Mutter hatte nach Polizeiangaben vom Mittwoch mehrere Kerzen in der Wohnung aufgestellt, weil der Strom seit drei Wochen abgestellt war. Dann ging sie aus. Während das Schlafzimmer total verrauchte, schliefen die drei Brüder und der Babysitter nebenan. Die Mutter bemerkte den Rauch bei ihrer Heimkehr und brachte das Mädchen ins Krankenhaus. Ein offenes Feuer brach nach Polizeiauskunft erst danach aus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.