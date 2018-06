Kerber, Görges, Siegemund und Barthel spielen in Bundesliga

In der Tennis-Bundesliga spielen in der am Freitag beginnenden Sandplatzsaison prominente Spielerinnen. Beim TC Karlsruhe-Rüppurr steht Laura Siegemund, die kürzlich das WTA-Turnier in Stuttgart gewann, als Nummer zwei hinter der Lettin Anastas Sevastova auf der Meldeliste. TEC Waldau Stuttgart hat sich mit Prag-Siegerin Mona Barthel verstärkt, die im ersten Heimspiel gegen TC Radolfzell am 19. Mai ins Geschehen eingreift. „Wir setzen wie in den Vorjahren auf vorwiegend deutsche Spielerinnen“, versicherte Waldau-Manager Thomas Bürkle am Dienstag.

Favorit im Feld der sieben Erstligaklubs ist das Team Regensburg um Angelique Kerber, Julia Görges und Annika Beck.