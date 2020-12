Marc Oliver Kempf führt den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund als Kapitän an. Der Abwehrspieler übernimmt damit die Rolle von Gonzalo Castro, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte ausfällt. Kempf war in der vergangenen Saison Kapitän der Schwaben, Trainer Pellegrino Matarazzo hatte sich aber in der Sommerpause für Mittelfeldspieler Castro entschieden. Einen Ersatzkapitän hatte der Coach zunächst nicht benannt.

Infos zum Spiel auf Bundesliga.de