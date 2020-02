In Brand geratene Wäscheboxen haben in einem Krankenhaus im Nordschwarzwald einen Schaden im fünfstelligen Bereich verursacht. Für die Patienten bestand keine Gefahr, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag sagte. Im Keller der Klinik in Calw hatten die Wäscheboxen am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache zu brennen begonnen, wie die Feuerwehr mitteilte. 75 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren löschten demnach das Feuer. Die Patienten befanden sich im oberen Bereich des Gebäudes. Im Untergeschoss, zu dem auch Technikräume gehören, liegt der Schaden nach ersten Schätzungen zwischen 70 000 und 90 000 Euro.

