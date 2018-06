Aus für das gemeinsame Seilbahnprojekt von drei Bundesgartenschauen. Der Aufsichtsrat der Buga 2019 in Heilbronn will die Idee nicht weiterverfolgen, wie Sprecherin Suse Bucher-Pinell am Montag in Heilbronn mitteilte. Hauptgründe gegen die Seilbahn seien die anfallenden Kosten und der massive Eingriff ins Gelände. Der Neckar solle das Rückgrat der Buga 2019 sein - daher setze man auf einen Pendelverkehr mit Schiffen. Die Idee war, dass sich Heilbronn mit den Buga-Städten Erfurt (2021) und Mannheim (2023) eine Seilbahn teilen, die geliehen und von Ort zu Ort weitergeben wird. Der Aufsichtsrat der Buga Erfurt hatte Planungen für eine temporäre Seilbahn in der Thüringer Landeshauptstadt im September genehmigt.

