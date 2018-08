Keine Landtagspräsidium-Sondersitzung: AfD-Antrag abgelehnt

Die Alternative für Deutschland ist mit ihrem Ansinnen gescheitert, eine Sondersitzung des Landtagspräsidiums wegen Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) einzuberufen. „Dem Antrag auf eine in der Sommerpause anzuberaumende Sondersitzung konnte auf Basis der vorgetragenen Begründungen nicht entsprochen werden“, teilte eine Sprecherin der Landtagsverwaltung am Freitag in Stuttgart mit. Aras werde aber den AfD-Fraktionsvorstand auf dessen Wunsch hin zu einem Gespräch einladen. Einen konkreten Termin gebe es noch nicht. Die AfD hatte die Sondersitzung wegen angeblicher Inkompetenz und angeblichen parteiischen Auftretens von Aras beantragt.

Nach der Geschäftsordnung des Landtags muss das Präsidium einberufen werden, wenn mindestens drei seiner Mitglieder es verlangen - die AfD hat genau drei Sitze im Präsidium. AfD-Vizefraktionschef Rüdiger Klos sagte am Freitag, seine Fraktion sehe die Voraussetzungen für eine Sondersitzung des Präsidiums nach wie vor erfüllt. Er warf Aras vor, die Entscheidung zur Ablehnung des Antrags willkürlich und parteiisch getroffen zu haben. Dass Aras ein Gespräch mit dem AfD-Fraktionsvorstand zugesagt habe, sei aber ein positives Signal.

Die AfD stößt sich an der Amtsführung der Landtagspräsidentin. So hatte AfD-Landtagsfraktionsvize Emil Sänze Aras nach dem Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers „peinliche Selbstinszenierung“ vorgeworfen und ihr wegen ihrer türkischen Wurzeln das Recht abgesprochen, sich zur Judenverfolgung in der Nazizeit zu äußern. Die nächste reguläre Sitzung des Landtagspräsidiums ist am 18. September.

