Keine heiße Spur im Fall des Toten an einer Landstraße

Rund eine Woche nach dem Fund eines Toten an einer Landstraße zwischen Bad Herrenalb und Dobel (Kreis Calw) gibt es eine Reihe von Hinweisen. „Eine heiße Spur ist aber nicht darunter“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Tote - ein 47 Jahre alter Iraker - war vor gut einer Woche am späten Abend von einem Autofahrer mit Schussverletzungen am Straßenrand gefunden worden. Sein Auto wurde später 40 Kilometer entfernt im rheinland-pfälzischen Maximiliansau entdeckt. Um das Verbrechen schneller aufklären zu können, wurde die Sonderkommission „Tanne“ den Angaben zufolge um vier Ermittler auf 38 verstärkt.

