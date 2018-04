Unter großem öffentlichen Interesse und mit Begleitung der Polizei hat das Theater Konstanz am Freitagabend George Taboris „Mein Kampf“ aufgeführt. Bereits im Vorfeld der Premiere hatte ein umstrittener Deal für massive Kritik gesorgt: Theaterintendant Christoph Nix hatte Besuchern, die sich bereit erklärten, während der Vorstellung ein Hakenkreuz-Symbol zu tragen, freien Eintritt gewährt.

Wie viele Menschen das Angebot angenommen hatten, konnte das Theater jedoch zunächst nicht sagen: Es seien bis zu zwölf Freikarten angefragt worden. Mehrere Zuschauer hätten sich dann aber doch dagegen entschieden, sagte eine Sprecherin.

Ein Schild fordert Besucher auf, die Hakenkreuze beim Verlassen des Saales zu entsorgen. Doch es gab weder Hakenkreuzbinden... (Foto: dpa)

Wer eine Karte gekauft hatte, konnte dagegen einen Davidstern als Zeichen der Solidarität mit den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft tragen – so hatte es das Theater zumindest angekündigt. Der Davidstern steht als Symbol des Judentums. Allerdings wurden dann zu Beginn der Vorstellung weder Hakenkreuzbinden noch Davidsterne verteilt. Erst gegen Ende der Vorstellung fielen mehrere Davidsterne und zerrissene Hakenkreuze aus Papier von der Decke herab.

Das Theater hatte im Vorfeld erklärt, die Idee mit den Freikarten solle unter anderem zeigen, wie leicht Menschen korrumpierbar seien.

...noch Davidsterne. (Foto: dpa)

Inszeniert wurde das Stück vom Regisseur und Kabarettisten Serdar Somuncu. Taboris bekanntes Werk „Mein Kampf“ ist eine Karikatur der frühen Jahre Adolf Hitlers. Das 1987 am Wiener Akademietheater uraufgeführte Werk erzählt davon, wie der erfolglose Künstler in einem Wiener Männerwohnheim den jüdischen Bibelvertreter Schlomo Herzl kennenlernt. Somuncu zeichnete an diesem Abend das Bild eines unsicheren, verkrampften, unangenehmen jungen Hitlers (hervorragend gespielt von Peter Posniak), der nicht nur seinen Freund Herzl (Thomas Fritz Jung) immer wieder an die Grenzen bringt.

Polizisten stehen vor dem Theater Konstanz. (Foto: dpa)

Die Freikarten-Idee des Theaters stieß — ebenso wie die Tatsache, dass das Premierendatum auf den Geburtstag von Adolf Hitler fiel - bei vielen im Vorfeld jedoch auf Unverständnis. So hatten etwa die Deutsch-Israelische Gesellschaft in der Bodensee-Region und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Konstanz zum Boykott des Stückes aufgerufen.

Ganz Deutschland diskutiert darüber: Wer umsonst ins Theater nach Konstanz will, bekommt eine Hakenkreuz-Binde an den Arm - Alle anderen einen Judenstern.