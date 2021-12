Keine Explosion: Mann bringt in Wohnung Wand zum Einsturz

Kurz gingen die Einsatzkräfte von einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus aus: Flammen in der Wohnung, eine eingestürzte Wand. Wie sich herausstellte, war das Ganze aber mehr oder weniger ein Fall von „dumm gelaufen“ - im wörtlichen Sinne: Weil sein Weihnachtsbaum brannte, schloss ein Mann am Freitag in Pforzheim nach Polizeiangaben Fenster und Türen. „Eigentlich eine gute Idee, damit kein Sauerstoff mehr reinkommt“, sagte ein Sprecher. „Doch dann ist er im Rauch vor eine Wand gelaufen.“ Weil diese nach Einschätzung eines Statikers nicht mehr die stabilste war, stürzte sie ein. Der Mann habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, der Sachschaden betrage einige Tausend Euro. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

