Keine Eile bei Freilegung möglicher Bombe in Karlsruhe

Ein mutmaßlicher Blindgänger an einer wichtigen Verkehrsader in Karlsruhe wird voraussichtlich erst im kommenden Frühjahr freigelegt. Untersuchungen zufolge geht keine Gefahr von der möglichen Bombe aus, wie die Stadt am Montag zur Verschiebung des Termins erklärte. Eigentlich war die Freilegung für September angedacht. Zudem verursache das Vorhaben erheblichen Aufwand etwa im Bezug auf Bauarbeiten und den Verkehr.

Die Südtangente, an der die mögliche Bombe liegen soll, ist eine der wichtigsten Zubringer- und Umgehungsstraßen Karlsruhes. Hier hatten Experten vor einigen Wochen bei Sondierungsarbeiten für eine Baumaßnahme Hinweise auf einen möglichen Bildgänger festgestellt.

© dpa-infocom, dpa:210816-99-859331/2

