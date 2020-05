Keine Corona-Tests: Waldhof Mannheim nicht im Teamtraining

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim wird in der Vorbereitung auf einen Re-Start vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausgebremst. Dem Tabellenzweiten wurde das Mannschaftstraining untersagt, wie zunächst die „Rheinpfalz“ und die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichteten. „Das ist fürchterlich, der DFB agiert völlig planlos“, sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares den Zeitungen. Eine Verfügung des Landes Baden-Württemberg hatte zuvor Training auch in größeren Gruppen ermöglicht.

Das Verbot „kommt vom DFB“, bestätigte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe gestern mehrfach E-Mail-Kontakt mit ihnen gehabt“, sagte er. „In dem Hygienekonzept steht drin, dass wir das Training erst aufnehmen dürfen, wenn wir zwei erfolgreiche Testungen durchlaufen haben“, sagte Kompp. „Wir haben noch keine Tests bei uns, wir haben noch keine Teststäbchen. Deswegen konnten wir das noch nicht durchführen und müssen jetzt gucken, wie wir das jetzt zeitnah hinbekommen.“ Waldhof hatte zunächst keinen Hygienebeauftragten gefunden.

Eine Reaktion des DFB war am Donnerstag angefragt. Die Saison in der 3. Liga soll nach Plänen des DFB ab dem 26. Mai fortgesetzt werden. Die Mannheimer hatten sich für einen Saisonabbruch ausgesprochen. „Eigentlich müssten wir meines Wissens nach am Montag ins Quarantäne-Trainingslager, das können wir aber auch nur machen, wenn wir vorher die Testungen machen“, sagte Kompp. Vorerst ist für die Mannheimer nur Training in Kleingruppen möglich.

