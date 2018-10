Keine Brandstiftung bei Feuer in Wieslocher Vereinsheim

Ein Feuer im Vereinsheim eines Motorradclubs in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist möglicherweise durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Es gebe nach ersten Ermittlungen keinen Hinweis auf Brandstiftung, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer hatte am Sonntag einen Schaden von mehr als 100 000 Euro angerichtet. Mehrere Wohncontainer, in denen der Verein untergebracht war, gingen in Flammen auf. Verletzt wurde niemand.

Mitteilung der Polizei