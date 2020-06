Keine Anzeichen für Gewalt bei totem Mann im Blumenbeet

Bei dem toten Mann, der in einem Blumenbeet in Freudenstadt gefunden wurde, gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Das ergab die Obduktion der Leiche, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Ein Zeuge hatte den leblosen 42-Jährigen am Mittwoch gefunden. Bei den Verletzungen, die Ermittler festgestellt hatten, handelt es sich um Druckstellen, die vom Sturz verursacht nach dem Tod entstanden sind. Hinweise auf eine Gewalttat gebe es nicht. Die Todesursache soll jetzt mit Hilfe von chemisch-toxikologischen Untersuchungen festgestellt werden.

