Kein schnelles Urteil im Züricher Prozess gegen Anwalt

Im Prozess gegen den Stuttgarter Anwalt Eckart Seith wegen Wirtschaftsspionage in Zürich war am Donnerstag kein Urteil zu erwarten. Auf dem Prozessplan standen die Plädoyers von Anklage und Verteidigung. Das Gericht hatte zuvor angedeutet, dass es zur Urteilsverkündung zu einem späteren Zeitpunkt einladen wird.

Die Anklage fordert dreieinhalb Jahre Haft ohne Bewährung für Seith. Auch für zwei Mitangeklagte Deutsche fordert sie Haftstrafen. Seith weist jeden Vorwurf einer strafbaren Handlung zurück. Er hat nach eigenen Angaben die Zusage für freies Geleit, bis ein mögliches Urteil alle Instanzen durchlaufen hat.

Seith soll sich interne Dokumente der Schweizer Bank J. Safra Sarasin verschafft und in einem deutschen Prozess präsentiert sowie deutschen Steuerfahndern übergeben haben. Er argumentiert, dass das legal war, im Straftaten aufzudecken. Er wies damit nach, dass die Bank seinen Mandaten, den Drogerie-Unternehmer Erwin Müller, über riskante und später für illegal erklärte Anlagen mit so genannten Cum Ex-Geschäften nicht richtig beraten hatte. Seith erstritt 2017 Schadenersatz in Höhe von 45 Millionen Euro für Müller.

Die Züricher Staatsanwaltschaft argumentiert, es gehe nicht um die Beurteilung der Cum-Ex-Geschäfte, sondern darum, ob Seith sich mit Hilfe der Mitangeklagten illegal Bankgeheimnisse angeeignet hat.