Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz ihrer indirekten Wahlempfehlung für CDU und FDP vor der Landtagswahl muss eine Gruppe von 60 Schulleitern nicht mit Sanktionen rechnen. „Wir können nicht ständig auf politisch mündige Bürger verweisen und dann Beamte, die den Mut zu einer eigenen Meinung haben, abstrafen“, sagte Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer (SPD) am Freitag in Stuttgart. In Zeitungsanzeigen hatten die Schulleiter zwei Tage vor der Landtagswahl am 27. März dazu aufgerufen, so zu wählen, dass das dreigliedrige Schulsystem erhalten bleibe. Grüne und SPD hatten im Wahlkampf angekündigt, Gemeinschaftsschulen einzuführen.

