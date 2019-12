In Stuttgart wird der Klimanotstand nicht ausgerufen - am Donnerstag hat eine große Mehrheit des Gemeinderats dagegen gestimmt. Das teilte ein Sprecher der Stadt mit. Den Klimanotstand hatte im Mai als erste Kommune Deutschlands Konstanz ausgerufen - andere folgten. Eine Konsequenz in Konstanz ist, dass jede Entscheidung, die im Gemeinderat getroffen wird, nun auf ihre Klimarelevanz geprüft wird. In Stuttgart stimmten den Angaben zufolge 50 der 60 Mitglieder gegen den Antrag zum Notstand. Am Folgetag sollte nach Angaben des Stadtsprechers ein Paket über 200 Millionen Euro beschlossen werden, um die Landeshauptstadt bis 2050 klimaneutral zu machen.