Kein Geld mehr für schnelles Internet: Förderprogramme für 2022 erschöpft

Dem Bund geht das Geld für die Förderung des Glasfasernetzes aus. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte am Mittwoch in Berlin, die Fördersumme in Höhe von drei Milliarden Euro, die in diesem Jahr zur Verfügung stand, sei ausgeschöpft.

Für viele Kommunen bedeutet das, dass sie den Netzausbau nicht wie geplant fortführen können. Sie können aktuell keine Anträge auf Bundeszuschüsse stellen.

Keinerlei Vorwarnung

Von einem „Schlag ins Gesicht“ spricht Oliver Spieß (FW), Bürgermeister von Fronreute und Vorsitzender des Zweckverbands Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, in einem Schreiben an die Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises. Zwar sei es klar, dass Haushaltsmittel endlich seien. Es habe aber keinerlei Vorwarnung gegeben. Zudem sei das Aus erst am Mittwoch verkündet worden, obwohl die Online-Plattform zum Erstellen von Förderanträgen schon „seit Tagen außer Betrieb“ sei, so Spieß. „Was ist das für ein Behördengebaren?“

Im Landkreis Ravensburg stelle der Zweckverband das Förderprogramm gerade in allen 39 Gemeinderäten vor, damit auf dieser Basis Förderanträge gestellt werden könnten, so Spieß. „Fast alle Gemeinden haben die Beschlüsse gefasst, die letzten folgen noch bis nächste Woche. Zwölf Anträge sind von uns noch oder schon hochgeladen worden vor zwei Wochen, wir haben aber bisher noch keine Mitteilung, ob diese noch einbezogen sind. Die anderen Anträge wollten wir diese und nächste Woche einreichen.“ Er wisse nicht, wie der Zweckverband dies den Gemeinden erklären solle.

Landkreise empört

Empört ist man auch beim Landkreistag Baden-Württemberg. „Wir haben dabei immer wieder darauf hingewiesen, dass der Ausbaufortschritt unter keinen Umständen durch leer gelaufene Fördertöpfe ausgebremst werden darf, wenn die gemeinsamen Ausbauziele nicht gefährdet werden sollen“, kritisiert Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des baden-württembergischen Landkreistages auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

„Dass genau dies nun einzutreten droht, weil der Bund die Bremse reingehauen hat, ist nicht akzeptabel. Dies gilt umso mehr, als uns vor wenigen Wochen noch Signale erreichten, dass für 2022 ausreichend Mittel bereit stünden.“

Bund sieht Ziele nicht gefährdet

Kritik kommt nicht nur aus Baden-Württemberg, sondern auch aus Bayern und Hessen. Die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus nannte den Förderstopp „hart“ und „unerwartet“. Die CDU-Politikerin beklagt einen unzureichenden Austausch zwischen Bund und Ländern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und sein Finanzminister Albert Füracker monieren, der Bund halte Versprechen nicht ein.

Bundesminister Wissing betont hingegen, die Ziele zum Breitband-Ausbau seien nicht gefährdet. Das „Graue Flecken“-Programm solle 2023 fortgesetzt werden.