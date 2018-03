Die Belastung mit Schadstoffen an der viel befahrenen Innenstadt-Kreuzung Am Neckartor in Stuttgart liegt weiterhin im kritischen Bereich. Ein Feinstaubalarm wird es über das Wochenende trotzdem nicht geben. Das teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Baden-Württemberg am Freitagmorgen mit.

Nach vorläufigen Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg betrug die Schadstoffbelastung an der Kreuzung am Donnerstag im Tagesdurchschnitt 53 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Damit sind die Werte zwar leicht gesunken, liegen aber immer noch über der von der EU erlaubten Grenze von 50 Mikrogramm.

Feinstaubalarm wird ausgerufen, wenn eine Wetterlage den Luftaustausch im Talkessel von Stuttgart verhindert, so dass die Feinstaubwerte zwei Tage am Stück die kritische Grenze überschreiten. Die Meteorologen sehen Zeichen der Entspannung: „Die aktuelle Wetterlage sollte einen Luftaustausch ermöglichen. Der viele Regen sollte die Luft gereinigt haben“, sagte ein Sprecher. Er erwartet, dass die Feinstaubwerte in den nächsten zwei Tagen weiter sinken.

Entwarnung gibt es trotzdem nicht: Am Sonntag soll eine stabile und trockene Wetterlage eintreten. Für Montag sei ein Feinstaubalarm daher wahrscheinlich. Grund dafür ist auch der für Samstag angekündigte Schneefall. „Schnee hat nicht die gleiche reinigende Wirkung wie Regen“, erläuterte der Sprecher.

Messwerte Tagesverlauf