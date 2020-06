Die FDP will bei der Wahl des neuen Stuttgarter Oberbürgermeisters keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Eine Findungskommission habe in den vergangenen Monaten intensiv einen Kandidaten gesucht, sagte Kreischef Armin Serwani am Dienstag. Allerdings habe sie nur Absagen bekommen. Die Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt ist für den 8. November geplant.

Das amtierende Stadtoberhaupt Fritz Kuhn (Grüne) hatte im Januar überraschend erklärt, nicht für eine zweite Amtszeit antreten zu wollen. Für die Grünen will nun Veronika Kienzle ins Rennen gehen, Bezirksvorsteherin in Stuttgart-Mitte. Der Backnanger Oberbürgermeister Frank Nopper ist der Kandidat der CDU.