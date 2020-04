Kein Corona bei Unter-10-Jährigen? Forscher untersuchen Infektionen bei Kindern

Die Universitäts-Kinderklinik Heidelberg will in einer Studie die Frage klären, ob Kinder bis zu zehn Jahren immun gegen das Coronavirus sind. Damit werde eine isländische Studie zu diesem Thema überprüft, berichtete die „Rhein-Neckar-Zeitung“ am Mittwoch. Gesucht werden dafür landesweit 2000 Kinder plus jeweils ein Elternteil.

Die Isländer hatten herausgefunden, dass von 13.000 Probanden kein einziges Kind unter zehn Jahren mit dem Coronavirus infiziert war. Bei Menschen ab zehn Jahren waren es 0,8 Prozent, wie es im Fachjournal „New England Journal of Medicine“ heißt.

Der Chef der Heidelberger Kinderklinik, Georg Hoffmann, sagte der „Rhein-Neckar-Zeitung“, er hoffe, dass diese Befunde valide seien. Aber: „Es gibt auch eine Studie aus China, die wiederum zeigt, dass Kinder ähnlich infiziert sind wie Erwachsene - und das Virus auch übertragen, was ja in Island nicht der Fall war.“ Die Studie, an der auch die Universitäts-Kinderkliniken in Ulm, Freiburg und Tübingen beteiligt sind, startet an diesem Donnerstag.

Hoffmann erläuterte: „Wir wollen wissen, wie viele Kinder aktuell infiziert sind oder die Infektion schon hinter sich haben.“ Schließlich verliefen vermutlich auch viele Infektionen ohne Symptome.

In Heidelberg sei bislang kein einziges Kind wegen der Lungenerkrankung stationär behandelt worden. „Und wir vergleichen mit einem Elternteil, um zu sehen, ob Kinder gleich häufig infiziert sind wie Erwachsene oder eben nicht.“

An der Studie interessierte Familien können sich sofort melden - vorausgesetzt, sie sind noch nicht positiv getestet worden. Die Ergebnisse könnten auch Einfluss haben auf die Diskussion um die Öffnung der Kitas.