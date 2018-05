Für 27 Besucher des „Festivals ohne Bands“ in Hailtingen ist die Abreise am Sonntag nicht wie vorgesehen verlaufen: Sie mussten ihre Autos stehen lassen, weil sie bei einer groß angelegten Polizeikontrolle positiv auf Alkohol und Drogen getestet wurden. Das Festival mit rund 4000 Teilnehmern hatte am Donnerstag begonnen. „Es war eine sehr ausgelassene, friedliche Stimmung“, berichtet Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands, der im Verlauf des dreitägigen Festivals 16 Rettungswageneinsätze zu verzeichnen hatte.