Kehrwoche im Weltall: „Astro-Alex“ putzt auf der ISS

Die Kehrwoche gibt es auch im All: Astronaut Alexander Gerst - gebürtig aus Baden-Württemberg - putzt sogar im Weltraum regelmäßig. Ein am Dienstag veröffentlichtes Foto der europäischen Weltraumbehörde ESA zeigt „Astro-Alex“ beim wöchentlichen Saubermachen auf der Internationalen Raumstation ISS. Darauf ist zu sehen, wie der 42-Jährige aus Künzelsau mit Gummihandschuhen und Putzlappen dem Schmutz an Maschinen und Kabeln zu Leibe rückt. In Baden-Württemberg ist die sogenannte Kehrwoche verbreitet, bei der Mieter im Wechsel wöchentlich etwa das Treppenhaus putzen müssen. Gerst ist am 6. Juni 2018 zur ISS gestartet. Der Geophysiker soll dort bis Dezember leben und forschen.

