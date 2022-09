Angst vor eigentlich besiegter Krankheit: Kehrt die Kinderlähmung zurück?

Lore Bohner erinnert sich noch gut daran, wie ihre Kindheit plötzlich zu Ende war, beziehungsweise nie mehr so sein sollte wie zuvor. Sechs Jahre ist das Mädchen damals, als es mit quälenden Kopfschmerzen vom Kindergarten heimkehrt. Die Großeltern, bei denen sie in Tettnang aufwächst, vermuten eine Grippe und stecken das fiebrige Kind ins Bett. „Nach einigen Tagen wollte ich wieder aufstehen und die Bettdecke zurückschlagen “, berichtet sie. „Doch das ging nicht. Weil ich meine Arme nicht mehr bewegen konnte.“

Die erschrockenen Großeltern fordern sie auf, ein paar Schritte zu gehen, aber auch diese Bemühungen scheitern schmerzhaft. „Ich weiß noch, wie mein Opa mich dann zum Auto getragen hat.“ Von Tettnang fahren sie eilig nach Ravensburg ins Elisabethen-Krankenhaus, wo ihr die Ärzte eine lange Nadel in den Rücken stoßen, um aus dem Wirbelkanal Gehirnflüssigkeit zu entnehmen. Die Untersuchung bestätigt schließlich den schlimmen Verdacht: Polio. Kinderlähmung.

„Kurze Zeit später war ich völlig gelähmt. Ich konnte gar nichts mehr machen. Und lag im Krankenhaus, wo alles kahl und weiß war, es hing kein einziges Bild an den Wänden. Ich war ganz allein und isoliert.“ All das ereignete sich im Jahr 1956. Heute ist Lore Bohner 72 Jahre alt, lebt in Altshausen und findet es erschreckend, dass Polio Jahrzehnte später noch immer nicht ausgerottet ist, im Gegenteil. Das Virus taucht plötzlich auch in Industriestaaten wieder auf.

New York ruft Katastrophenfall aus

So haben die Behörden im US-Bundesstaat New York kürzlich den Katastrophenfall ausgerufen, weil im Abwasser Polioviren nachgewiesen wurden. Den Analysen vorausgegangen war die Erkrankung eines jungen Mannes – der erste Fall von Kinderlähmung in den USA seit fast einem Jahrzehnt. Polio ist eine hochansteckende Erkrankung, die das Rückenmark befällt.

Sie kann zu Lähmungen führen oder auch tödlich sein, wenn Herz oder Atemwege schwer angegriffen werden. Das Virus wird meist über verunreinigte Hände übertragen, also Schmierinfektion, in Ländern mit schlechten Hygienestandards auch über kontaminiertes Wasser.

„Wenn man einen Polio-Erkrankten mit Lähmung hat, weiß man sofort, dass es ein größeres Problem gibt“, erklärt Sabine Diedrich vom Robert-Koch-Institut (RKI) der Deutschen Presseagentur. Denn nur in zirka einem von 200 Fällen führe eine Infektion zu den typischen und unheilbaren Lähmungserscheinungen, andere Quellen sprechen von einem von 1000 Fällen.

So oder so bedeutet eine Erkrankung immer, dass es in der betroffenen Region noch zig Infizierte gibt, die aber keine Symptome zeigen. Das gilt auch für London, wo die Gesundheitsbehörden erst im Juni die Erreger im Abwasser entdeckten. Auch in Israel wurde das Virus im Abwasser gleich mehrerer Städte nachgewiesen, nachdem in Jerusalem ein vierjähriges Kind erkrankt war. „Auftreten kann Polio letztendlich überall“, sagt Diedrich. „Man findet nur das, wonach man sucht.“

Tausende erkrankten in Detuschland an Polio

Die neuerlichen Fälle wecken böse Erinnerungen. Noch Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre erkrankten in Deutschland Tausende, manche so schwer, dass sie bis heute ihr Leben im Rollstuhl verbringen, Hunderte starben. Die BRD hatte damals die höchste Polio-Rate in Europa. Auch das Wissen um eine Behandlung war mangelhaft und rückständig. Als Lore Bohner bewegungsunfähig im Krankenhaus lag, wusste sie nur:

Wenn der Arzt ins Zimmer kommt, hat das nichts Gutes zu bedeuten.

Weil es dann meist weh tat. Weil er eine Spritze oder schlechte Nachrichten mitbrachte. Weil dem Mädchen zusehends die Kräfte schwanden. „Dann kam die Nacht der Entscheidung – ob ich sterbe oder nicht.“ Die Mediziner hatten wohl schon die Eiserne Lunge vorbereitet, das erste klinische Gerät, das eine maschinelle Beatmung ermöglichte. Am nächsten Morgen besserte sich jedoch ihr Zustand, die Lähmung schritt nicht weiter fort.

Lore Bohner aus Altshausenb erkrankte als junges Mädchen an Polio. (Foto: Dirk Grupe)

Und Bohner konnte mit Bewegungsübungen an den Fingern beginnen, allmählich versuchen, die Arme wieder zu strecken. „Das tat höllisch weh.“ Später erhielt sie Elektroschocks, um die Muskulatur zu stimulieren. Und wurde von Kopf bis Fuß eingegipst, um die verkrümmte Wirbelsäule wieder zu begradigen. „Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen, es war furchtbar.“

Nach Monaten endlich wieder aus dem Krankenhaus entlassen und leidlich auf den Beinen, gingen die Therapien noch viele Jahre weiter. Der Fuß wurde operiert, die Achillessehne verlängert, tagsüber trug sie ein Korsett und wurde nachts in einen Ganzkörpergips gelegt, was sich kalt und starr anfühlte. „Das war eine Tortur.“

„Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam“

Weltweit wurden zu dieser Zeit Impfstoff entwickelt. In Deutschland gelang die Wende 1962, als Bayern als erstes Bundesland die Schluckimpfung einführte. In einem historischen Augenblick „hob Bayerns Innenminister Alfons Goppel den Becher, leerte ihn in einem Zug und sprach: Der Trunk schmeckt gut“, wie der „Spiegel“ berichtete.

Der Trunk bestand aus drei Tropfen Polio-Impfstoff in Sirup, Wasser oder alternativ auf einem Zuckerwürfel. Die Erinnerung an die Massenimpfung ist Generationen genauso geblieben wie der einprägsame Slogan dazu: „Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam.“

Der mit Medizin getränkte Würfelzucker hat unzähligen Menschen das Leben gerettet oder sie vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Seit 1998 wird sie in Deutschland trotzdem nicht mehr angewendet, aus gutem Grund. Denn bei der Schluckimpfung werden abgeschwächte, aber lebende Polioviren verabreicht.

„Diese Viren können lange, manchmal Wochen im Darm verbleiben“, erklärt Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko), der „Schwäbischen Zeitung“. Im Darm kommt es dann zu einer heftigen Vermehrung, bei der Virusvarianten entstehen, die auch wieder krank machende Eigenschaften haben können, schlimmstenfalls bis hin zur Lähmung. „Deshalb wird bei uns nur noch ein Totimpfstoff gespritzt, der keine lebenden Viren enthält und keine Vermehrung ermöglicht.“

Besser Schluckimpfung als gar keine Impfung

Rund um den Globus kursieren aber noch immer Viren, deren Ursprung aus der Schluckimpfung resultiert. Die aktuellen Fälle in New York, Großbritannien und Israel werden solchen Einschleppungen zugerechnet. Und auch die Schluckimpfung selber wird in manchen Ländern noch immer ausgeübt. Etwa in Israel, aber vor allem in Entwicklungsländern, da sie kostengünstig ist und auch unter hygienisch schwierigen Verhältnissen gut zu verabreichen. Und weil gilt: Besser Schluckimpfung als gar keine Impfung.

Denn Poliomyelitis, so der medizinische Begriff, ist tückisch und unheilbar. Und das Ziel, das Virus auszurotten, liegt noch in weiter Ferne. „In den letzten 20 Jahren gab es weltweit viele, viele schwere Ausbrüche“, erklärt dazu Oliver Rosenbauer von der WHO im Fachjournal „Nature“. Betroffen ist unter anderem Afghanistan, auch Pakistan startet regelmäßig Notimpfkampagnen gegen Kinderlähmung, die jedoch auf militante Gegenwehr stoßen.

Solange wir nicht 95 Prozent erreicht haben, hat das Virus immer eine Chance. Sabine Diedrich

Erst im Sommer wurden ein Impfhelfer und zwei Polizisten getötet. Und in Malawi entdeckten die Behörden die erste Ansteckung mit einem Polio-Wildvirus in Afrika seit mehr als fünf Jahren. Sorgen macht den Gesundheitsexperten, dass in den Jahre nder Corona-Pandemie in vielen Ländern die Routine-Impfungen unterbrochen wurden. „In einigen Regionen sind Kinder nun einem höheren Risiko durch Infektionen wie Polio ausgesetzt“, warnt Rosenbauer. „Dadurch steigt auch das Risiko, dass Polio sich international ausbreitet.“ Denn, da sind sich die Experten einig: Solange Wild-Polio irgendwo auf der Welt existiert, besteht für jedes Land das Risiko eines Viren-Imports.

92 Prozent Impfquote reicht nicht

„Bei uns in Deutschland ist die Impfquote bei Polio, Diphtherie und Tetanus insgesamt gut“, erklärt Stiko-Chef Mertens. „Nichtsdestotrotz ist es richtig, dass Einschleppungen tatsächlich vorkommen können. Man muss aufpassen, dass es nicht wieder zu Poliofällen kommt.“ In Deutschland werden Babys zwar schon ab zwei Monaten geimpft. „Bei uns gibt es aber eine Tendenz, dass die Eltern ihre Kinder zu spät impfen lassen, oder später als vorgesehen“, sagt Mertens.

Eine systematische Erfassung erfolgt ohnehin erst bei der Schuleingangsuntersuchung, zu der laut dem Stiko-Chef eine Reihe von Eltern aber keinen Impfausweis vorlegen können. Da verwundert es kaum, dass die Durchimpfungsrate in Deutschland bei lediglich 92 Prozent liegen soll – nach Angaben des RKI in einzelnen Landkreisen in Bayern und Baden-Württemberg sogar deutlich darunter. „Solange wir nicht 95 Prozent erreicht haben, hat das Virus immer eine Chance“, warnt Sabine Diedrich. „Wachgerüttelt würden auch wir wahrscheinlich erst, wenn es wieder ein gelähmtes Kind gibt.“

Als Lore Bohner damals ihre Glieder nicht mehr bewegen konnte, da war die Gesellschaft wachgerüttelt, sie war in Alarmstimmung. Der Impfstoff kam für sie zu spät, unterkriegen ließ sie sich aber nicht. „Polios sind Kämpfer“, sagt die 72-Jährige, die ihre Energie in Therapien und Behandlungen steckte, in die nutzlosen genauso wie in die nützlichen.

Aber immer mit dem Ziel, ein Leben wie jeder andere führen zu können. Das sollte ihr auch gelingen, als junge Frau ging sie viel und vergnügt tanzen, zog mit ihrem Mann zwei Kinder auf und liebte es, in den Bergen zu wandern. Erst in den vergangenen Jahren wurde sie von der Krankheit wieder eingeholt, denn das Post-Polio-Syndrom schwächt im Alter die Muskeln und beschwert den Alltag.

Ihren Enkelkindern will sie dieses Leid ersparen, hat der Schwiegertochter geraten: „Lasst eure Kinder gegen Polio impfen.“ Eine Impflicht allerdings, wie sie auch während der Coronapandemie im Raum stand, lehnt sie strikt ab. „Jeder sollte Selbstverantwortung übernehmen“, betont sie. Bestenfalls so, dass Kinderlähmung eine Erinnerung aus der damals noch jungen Bundesrepublik bleibt. Und nicht zur grausamen Gegenwart wird.

Impfempfehlung:

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt für alle Säuglinge und Kleinkinder eine Grundimmunisierung gegen Polio mit einem 6-fach-Impfstoff, bei dem auch gegen Diphterie, Tetanus, Pertussis (Keuchhusten), Hib (Haemophilus influenzae Typ b) und Hepatitis B geimpft wird. Die erste Impfung sollte im Alter von zwei Monaten gegeben werden, die zweite im Alter von vier Monaten, die dritte im Alter von elf Monaten.

„Die Impfung ist in der Regel gut verträglich“, erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Als sehr häufige Impfreaktion kommt es demnach durch die Aktivierung der körpereigenen Abwehr zu einer Rötung oder Schwellung an der Einstichstelle. „Häufig tritt Fieber auf. Gelegentlich schwellen Lymphknoten in der Nähe ebenfalls an.

Ebenso können Allgemeinsymptome wie beispielsweise Frösteln, Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, Reizbarkeit oder Magen-Darm-Beschwerden auftreten. Solche Impfreaktionen klingen in der Regel ein bis drei Tagen nach der Impfung wieder ab“, so die BZgA. „Schwerwiegende Nebenwirkungen sind sehr selten.“ Bei weniger als einem von 10 000 Geimpften könne es bei Säuglingen und jungen Kleinkindern zu einem Fieberkrampf kommen, der in der Regel ohne Folgen bliebe. (sz)