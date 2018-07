Keeper Heuer Fernandes: Habe noch einiges vor in Darmstadt

Torhüter Daniel Heuer Fernandes von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 ist Spekulationen über einen Wechsel entgegengetreten. „Ich fühle mich hier absolut wohl und weiß, was ich an Darmstadt habe“, sagte er dem „Darmstädter Echo“ (Freitag). „Ich habe hier noch einiges vor und werde Darmstadt nicht so einfach hergeben.“

Unter anderem war der ehemalige portugiesische U21-Torhüter mit Werder Bremen und dem SC Freiburg in Verbindung gebracht worden. „Klar hat man mit anderen geredet und sich ausgetauscht. Fakt ist, dass ich hier sitze - und das ist auch gut so“, sagte der 25-Jährige.

Mit Heuer Fernandes würden die Lilien erstmals seit drei Jahren mit dem gleichen Stammkeeper in die neue Saison gehen. In den Jahren davor hatten erst Christian Mathenia (Hamburger SV, mittlerweile 1. FC Nürnberg) und Michael Esser (Hannover 96) den Verein verlassen.

