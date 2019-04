Kebekus und Kerner mit Radio Regenbogen Awards gewürdigt

Die Komikerin Carolin Kebekus (38), Sängerin Namika (27) und der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner (54) sind mit den diesjährigen Radio Regenbogen Awards ausgezeichnet worden. Sie erhielten die undotierten Preise des privaten Radiosenders aus Baden-Württemberg am Freitagabend im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Kebekus wurde in der Kategorie Comedy ausgezeichnet. Sie habe die Männerdomäne Comedy konsequent erobert und erreiche unter anderem mit ihrer Fernsehshow „PussyTerror TV“ ein Millionenpublikum, sagte Laudator Thomas Hermanns. Kerner wurde als Medienmann des Jahres gewürdigt, Namika als beste deutsche Künstlerin geehrt.

Radio Regenbogen mit Sitz in Mannheim verleiht jedes Jahr Awards in verschiedenen Kategorien an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show. In diesem Jahr wurden Awards in 14 Kategorien vergeben.

Die aus Somalia stammende Frauen- und Menschenrechtsaktivistin Fatuma Musa Afrah, die sich für Flüchtlinge engagiert, erhielt den erstmals vergebenen Sonderpreis. Übergeben wurde er von Alt-Bundespräsident Christian Wulff. Für ihr Lebenswerk wurde die aus den 1960er Jahren stammende Beat- und Rockband The Lords ausgezeichnet.

Preise erhielten auch der irische Musiker Rea Garvey, der US-Musiker Martin Johnson alias The Night Game, Schwimmlegende Franziska van Almsick, der aus Niedersachsen stammende Musiker Bosse (38) sowie der spanisch-deutsche Popsänger Álvaro Soler für seinen Chart-Erfolg „La Cintura“. Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Hamburger Rockband Revolverheld, der Unternehmer und Mäzen Dietmar Hopp, der belgische DJ und Musikproduzent Lost Frequencies sowie die Show „Abbamania“.

Der Radio Regenbogen Award ist nach Angaben des Senders einer der bedeutendsten Medien- und Musikpreise sowie einer der größten Radiopreise in Deutschland. Er wurde zum 22. Mal vergeben.

