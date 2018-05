Die erwarteten Staus zu Pfingsten sind im Südwesten weitgehend ausgeblieben. „Zwangsläufig war am Freitag und Samstag ein bisschen mehr Verkehr“, sagte ein Sprecher des Verkehrswarndienstes beim Innenministerium am Montag in Stuttgart. „Es war aber nicht so, dass es außergewöhnliche Staus gegeben hätte.“ Zum Start in die Pfingstferien und über das verlängerte Wochenende waren eigentlich längere Staus und dichter Verkehr erwartet worden. „Es hat sich im Rahmen gehalten“, sagte der Sprecher.

Einen größeren Stau am Wochenende gab es dem Warndienst zufolge auf der staugefährdeten Autobahn 8 (Stuttgart-München). Richtung Süden stockte der Verkehr auf Höhe der Anschlussstelle Aichelberg demnach zeitweise bis zu 15 Kilometer lang. Als besonders staugefährdete Strecken im Südwesten gelten auch die A5 (Frankfurt-Karlsruhe), die A6 (Mannheim-Nürnberg), die A7 (Würzburg-Füssen) und die A81 (Heilbronn-Singen).

Wer schon weiter Richtung Süden unterwegs war, brauchte dagegen viel Geduld. Weil ein deutscher Reisebus im San-Bernardino-Tunnel in der Schweiz brannte, blieb der Tunnel für Reparaturarbeiten am Samstag zunächst gesperrt, wie der Verkehrsclub TCS mitteilte. Reisende wichen demnach auf die Gotthard-Route aus, wo sich ein Stau von 21 Kilometern bildete. Der Tunnel verbindet die Ostschweiz mit der Alpensüdseite im Tessin.

