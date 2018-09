Kauders Sturz macht CDU besorgt: Schwindender Einfluss?

Der überraschende Sturz von Volker Kauder als Unionsfraktionschef im Bundestag sorgt für Unruhe in der Südwest-CDU. Der Landeschef des CDU-Sozialflügels (CDA), Christian Bäumler, sieht die Position Baden-Württembergs im politischen Berlin nun geschwächt. „Der Fraktionsvorsitz hat eine zentrale Rolle gespielt, wenn es um Entscheidungen für baden-württembergische Interessen ging“, sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Bäumler meinte: „Um wieder an Einfluss zu gewinnen, kommt es nun auf die Arbeit des Bundesvize und Landesvorsitzenden Thomas Strobl und von Landesgruppenchef Andreas Jung an. Die beide müssen nun eine gute Teamarbeit leisten.“ Der 43 Jahre alte Jung leitet seit Sommer 2016 die CDU-Abgeordneten aus dem Südwesten im Bundestag. Jung selbst beteuerte: „Mit 38 Abgeordneten bleiben wir eine starke Landesgruppe und wir werden uns weiter kraftvoll in der Fraktion einbringen.“

Die Unionsfraktion hatte am Donnerstag ihren Vorsitzenden Kauder - Abgeordneter aus dem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen - nach 13 Jahren im Amt gestürzt und den aus Nordrhein-Westfalen stammenden Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden gewählt. „Es ist klar, dass mit dem Wechsel an der Fraktionsspitze der Einfluss erst einmal geschwächt ist“, sagte der Politikwissenschaftler Ulrich Eith. Ob das auf Dauer so bleibt, sei offen. „Langfristig hängt das davon ab, welche Rolle die Abgeordneten aus dem Land spielen, ob sie ihre Bedeutung auch weiterhin inhaltlich unterstreichen können.“

In der schwarz-roten Bundesregierung bekleidet kein Baden-Württemberger ein Ministeramt. Die aus Tübingen stammende Annette Widmann-Mauz ist zwar Integrationsbeauftragte - als solche sitzt sie mit am Kabinettstisch. Ihr Einfluss ist aber begrenzt. Mit Wolfgang Schäuble stellt die Südwest-CDU den Bundestagspräsidenten und somit den zweiten Mann im Staate. Darauf verwies auch Landesgruppenchef Jung. Ferner kommen vier Parlamentarische Staatssekretäre aus Baden-Württemberg. Sie vertreten ihr jeweiliges Haus gegenüber dem Bundestag, gehören formal aber nicht dem Kabinett an.

In der Landespartei gibt es auch Stimmen, die darauf hinweisen, dass Kauder als Unionsfraktionschef primär Mehrheitsbeschaffer für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag gewesen sei. Er habe schon lange nicht mehr baden-württembergische Interessen in Berlin vertreten. „Er war mehr Landesverband Mecklenburg-Vorpommern als Baden-Württemberg“, sagte ein Kenner der Szene spöttisch. In der Landespartei heißt es zudem, Kauder sei nur sporadisch auf Landesparteitagen erschienen - auch bei der traditionellen Klausur der Südwest-CDU im Kloster in Schöntal fehlte er häufiger. Bei der letzten Bundestagswahl kam die Partei auf 34,4 Prozent der Zweitstimmen im Land.

